United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 92,58 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 92,58 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 92,06 USD. Bei 95,32 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 711.653 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,64 USD an. Mit einem Zuwachs von 49,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Abschläge von 11,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Parcel Service 6,52 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Parcel Service-Aktie bei 123,33 USD.

Am 28.10.2025 äußerte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 21,43 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von United Parcel Service wird am 03.02.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

