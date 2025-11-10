DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.384 +1,7%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1545 -0,1%Öl63,45 -0,4%Gold4.096 +2,4%
Profil
Notierung im Blick

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service büßt am Montagnachmittag ein

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 94,14 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
79,84 EUR -2,92 EUR -3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 94,14 USD. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,54 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,32 USD. Bisher wurden via New York 207.653 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,64 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,27 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 15.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 12,90 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,55 USD je United Parcel Service-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 123,33 USD.

United Parcel Service ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 21,43 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von United Parcel Service wird am 03.02.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,87 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

