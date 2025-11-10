United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service büßt am Montagnachmittag ein
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 94,14 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 94,14 USD. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,54 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,32 USD. Bisher wurden via New York 207.653 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,64 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,27 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 15.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 12,90 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,55 USD je United Parcel Service-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 123,33 USD.
United Parcel Service ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 21,43 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von United Parcel Service wird am 03.02.2026 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,87 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie
S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur United Parcel Service-Aktie
S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 5 Jahren gekostet
Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Parcel Service
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Parcel Service
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|02.07.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|03.04.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.01.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|19.12.2024
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.2020
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|05.12.2018
|United Parcel Service Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen