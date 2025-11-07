United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend gesucht

United Parcel Service im Fokus

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 95,75 USD zu.

Das Papier von United Parcel Service legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 95,75 USD. Die United Parcel Service-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,75 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,40 USD. Zuletzt wechselten 496.700 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei 138,64 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 30,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 82,00 USD fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 16,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,55 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 123,33 USD an.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,80 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,52 Prozent auf 21,43 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

