Aktienentwicklung

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Nachmittag nordwärts

07.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 94,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
81,78 EUR 0,64 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 94,17 USD. Die United Parcel Service-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,30 USD. Mit einem Wert von 93,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 98.477 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,64 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 32,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,55 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service-Aktie wird bei 123,33 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Parcel Service am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 21,43 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte United Parcel Service am 03.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen