Aktienkurs im Fokus

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Abend fester

06.11.25 20:23 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Abend fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von United Parcel Service. Das Papier von United Parcel Service konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 93,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
80,87 EUR -0,01 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 93,37 USD zu. Die United Parcel Service-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,84 USD an. Bei 92,96 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 348.454 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 138,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 48,48 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 15.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 123,33 USD für die United Parcel Service-Aktie aus.

United Parcel Service ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,80 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 21,42 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,87 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
