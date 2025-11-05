United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Mittwochnachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 92,58 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die United Parcel Service-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 92,58 USD. Das Tagestief markierte die United Parcel Service-Aktie bei 91,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 289.506 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,64 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 49,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (82,00 USD). Abschläge von 11,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 123,33 USD je United Parcel Service-Aktie aus.

United Parcel Service ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,42 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 22,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,86 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 5 Jahren gekostet

UPS-Aktie legt zu: Quartalsergebnis und Ausblick kommen gut an - DHL an DAX-Spitze