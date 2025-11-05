United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Mittwochnachmittag verlustreich
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 92,58 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für die United Parcel Service-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 92,58 USD. Das Tagestief markierte die United Parcel Service-Aktie bei 91,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 289.506 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 138,64 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 49,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (82,00 USD). Abschläge von 11,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 123,33 USD je United Parcel Service-Aktie aus.
United Parcel Service ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,42 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 22,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,86 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie
Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur United Parcel Service-Aktie
S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 5 Jahren gekostet
UPS-Aktie legt zu: Quartalsergebnis und Ausblick kommen gut an - DHL an DAX-Spitze
Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Parcel Service
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Parcel Service
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|02.07.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|03.04.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.01.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|19.12.2024
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.2020
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|05.12.2018
|United Parcel Service Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen