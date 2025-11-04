DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.513 -1,4%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.968 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

04.11.25 16:08 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die United Parcel Service-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 93,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
81,42 EUR -0,16 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 93,94 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die United Parcel Service-Aktie bis auf 93,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 93,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 136.334 United Parcel Service-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 138,64 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,58 Prozent hinzugewinnen. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 14,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,55 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 123,33 USD aus.

Am 28.10.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,42 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,86 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 5 Jahren gekostet

UPS-Aktie legt zu: Quartalsergebnis und Ausblick kommen gut an - DHL an DAX-Spitze

In eigener Sache

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Parcel Service

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Parcel Service

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen