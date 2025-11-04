United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die United Parcel Service-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 93,94 USD.
Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 93,94 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die United Parcel Service-Aktie bis auf 93,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 93,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 136.334 United Parcel Service-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 138,64 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,58 Prozent hinzugewinnen. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 14,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,55 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 123,33 USD aus.
Am 28.10.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,42 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,86 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
