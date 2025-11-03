United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 94,43 USD.
Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 2,1 Prozent auf 94,43 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die United Parcel Service-Aktie bis auf 93,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,03 USD. Bisher wurden via New York 557.222 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,64 USD an. Gewinne von 46,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 13,16 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 123,33 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Parcel Service am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,80 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,60 Prozent auf 21,42 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
