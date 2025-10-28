DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,87 -0,5%Nas23.883 +1,0%Bitcoin98.584 +0,6%Euro1,1665 +0,1%Öl64,25 -2,3%Gold3.953 -1,0%
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street höher
Börse New York: S&P 500 mit Gewinnen

28.10.25 20:02 Uhr
Börse New York: S&P 500 mit Gewinnen

Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag.

Um 20:00 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,42 Prozent auf 6.904,10 Punkte an. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 53,721 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6.893,52 Zählern und damit 0,267 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.875,16 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.870,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.906,89 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.643,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.389,77 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, stand der S&P 500 bei 5.823,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.906,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Leggett Platt (+ 14,27 Prozent auf 10,49 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 9,45 Prozent auf 640,63 USD), United Parcel Service (+ 7,85) Prozent auf 96,22 USD), Skyworks Solutions (+ 7,74 Prozent auf 81,71 USD) und Qorvo (+ 7,74 Prozent auf 99,26 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Alexandria Real Estate Equities (-19,04 Prozent auf 63,04 USD), Zebra Technologies (-15,59 Prozent auf 262,16 USD), VF (-9,51 Prozent auf 15,03 USD), Everest Reinsurance Group (-9,33 Prozent auf 311,89 USD) und Royal Caribbean Cruises (-8,65 Prozent auf 292,57 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39.110.174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,991 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

