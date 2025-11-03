United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 94,37 USD.
Die United Parcel Service-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 94,37 USD abwärts. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,30 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 96,03 USD. Zuletzt wurden via New York 179.164 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 138,64 USD. Gewinne von 46,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,55 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 123,33 USD.
Am 28.10.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,60 Prozent zurück. Hier wurden 21,42 Mrd. USD gegenüber 22,22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 6,83 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|30.10.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|02.07.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|03.04.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.01.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|19.12.2024
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.2020
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|05.12.2018
|United Parcel Service Underweight
|Morgan Stanley
