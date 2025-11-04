DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 -8,2%Nas23.349 -2,0%Bitcoin86.377 -6,6%Euro1,1483 -0,3%Öl64,25 -0,9%Gold3.931 -1,8%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen schließen tiefer -- QIAGEN, Palantir, Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen tiefrot: Gewinn liegt unter den Erwartungen Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen tiefrot: Gewinn liegt unter den Erwartungen
Berkshire Hathaway-Aktie im Fokus: "Golden Cross" vor Buffetts Rücktritt Berkshire Hathaway-Aktie im Fokus: "Golden Cross" vor Buffetts Rücktritt
Verluste in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben

04.11.25 22:32 Uhr
Der NASDAQ Composite zeigte sich heute mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2,04 Prozent leichter bei 23.348,64 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,58 Prozent schwächer bei 23.458,21 Punkten, nach 23.834,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23.644,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23.333,32 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22.780,51 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 04.08.2025, bei 21.053,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 18.179,98 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 21,10 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Expeditors International of Washington (+ 10,84 Prozent auf 135,73 USD), Henry Schein (+ 10,78 Prozent auf 71,61 USD), Lancaster Colony (+ 9,41 Prozent auf 173,13 USD), Harvard Bioscience (+ 7,37 Prozent auf 0,62 USD) und EXACT Sciences (+ 3,90 Prozent auf 69,59 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Myriad Genetics (-21,03 Prozent auf 6,46 USD), ADTRAN (-20,12 Prozent auf 7,27 EUR), Lattice Semiconductor (-13,17 Prozent auf 63,23 USD), Dorel Industries (-10,83 Prozent auf 1,07 USD) und Ultra Clean (-8,52 Prozent auf 26,10 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 50.099.964 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,268 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
