Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck
United Parcel Service im Fokus

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von United Parcel Service

04.11.25 20:23 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von United Parcel Service

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 93,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
80,88 EUR -0,70 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die United Parcel Service-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 93,15 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 92,89 USD. Bei 93,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 534.488 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,64 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,84 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,55 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 123,33 USD.

Am 28.10.2025 äußerte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,60 Prozent auf 21,42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,86 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 5 Jahren gekostet

UPS-Aktie legt zu: Quartalsergebnis und Ausblick kommen gut an - DHL an DAX-Spitze

In eigener Sache

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

