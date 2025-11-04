Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer
Der S&P 500 notierte am Dienstag im negativen Bereich.
Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 verlor im NYSE-Handel letztendlich 1,17 Prozent auf 6.771,55 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 54,959 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,04 Prozent auf 6.780,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6.851,97 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 6.820,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.766,71 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der S&P 500 6.715,79 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.329,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.712,69 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,39 Prozent nach oben. Bei 6.920,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4.835,04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Expeditors International of Washington (+ 10,84 Prozent auf 135,73 USD), Henry Schein (+ 10,78 Prozent auf 71,61 USD), DuPont de Nemours (+ 8,85 Prozent auf 37,76 USD), YUM! Brands (+ 7,30 Prozent auf 149,55 USD) und Unum Group (+ 7,23 Prozent auf 78,20 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Norwegian Cruise Line (-15,28 Prozent auf 18,79 USD), Zoetis A (-13,78 Prozent auf 124,46 USD), Lumen Technologies (-10,90 Prozent auf 10,54 USD), Carnival (-9,06 Prozent auf 26,11 USD) und CDW (-8,51 Prozent auf 141,66 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 50.099.964 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,268 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1.200,00 Prozent.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen