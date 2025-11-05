United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service macht am Mittwochabend Boden gut

Blick auf United Parcel Service-Kurs

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 93,44 USD.

Um 20:08 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 93,44 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die United Parcel Service-Aktie bei 94,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 92,86 USD. Bisher wurden via New York 562.204 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 138,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 12,24 Prozent wieder erreichen.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 123,33 USD je United Parcel Service-Aktie aus.

United Parcel Service gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,80 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,42 Mrd. USD – eine Minderung von 3,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22,22 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte United Parcel Service am 03.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,86 USD fest.

