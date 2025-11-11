Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Rot
Der NASDAQ Composite sank am Dienstagabend.
Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 23.468,30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,508 Prozent tiefer bei 23.407,72 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23.527,17 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23.315,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.508,44 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 22.204,43 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 11.08.2025, einen Wert von 21.385,40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19.298,76 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,72 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit SurModics (+ 50,13 Prozent auf 40,94 USD), Geron (+ 7,76 Prozent auf 1,25 USD), Century Casinos (+ 7,45 Prozent auf 1,73 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,00 Prozent auf 3,21 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 6,85 Prozent auf 23,72 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Century Aluminum (-13,71 Prozent auf 27,88 USD), Ultralife Batteries (-9,29 Prozent auf 5,66 USD), Innodata (-8,86 Prozent auf 62,47 USD), Consumer Portfolio Services (-8,30 Prozent auf 7,95 USD) und Cogent Communications (-6,78 Prozent auf 20,62 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 49.612.343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,955 Bio. Euro den größten Anteil.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Upbound Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Cogent Communications-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
