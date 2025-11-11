Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels fester

Dow Jones-Entwicklung

Am Abend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Dienstag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 1,18 Prozent auf 47.927,96 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,338 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,578 Prozent schwächer bei 47.095,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 47.368,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 47.384,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47.974,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 45.479,60 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 43.975,09 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Stand von 44.293,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48.040,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 4,84 Prozent auf 90,95 USD), Amgen (+ 4,57 Prozent auf 338,45 USD), Nike (+ 3,87 Prozent auf 63,15 USD), Johnson Johnson (+ 2,88 Prozent auf 193,83 USD) und McDonalds (+ 2,58 Prozent auf 306,83 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,96 Prozent auf 193,16 USD), Cisco (-0,53 Prozent auf 71,71 USD), Caterpillar (-0,51 Prozent auf 567,93 USD), JPMorgan Chase (-0,40 Prozent auf 315,62 USD) und Boeing (+ 0,21 Prozent auf 195,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 49.612.343 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,955 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net