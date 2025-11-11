Dienstagshandel in New York: S&P 500 beendet den Dienstagshandel im Plus

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 befand sich heute im Aufwind.

Der S&P 500 sprang im NYSE-Handel letztendlich um 0,21 Prozent auf 6.846,61 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 53,795 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,222 Prozent leichter bei 6.817,26 Punkten, nach 6.832,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.855,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.806,87 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.552,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.373,45 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Wert von 6.001,35 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,67 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Viatris (+ 10,13 Prozent auf 11,20 USD), Advance Auto Parts (+ 7,38 Prozent auf 51,06 USD), Robert Half (+ 7,04 Prozent auf 27,68 USD), Moderna (+ 6,66 Prozent auf 26,41 USD) und DexCom (+ 6,00 Prozent auf 58,13 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Lumen Technologies (-11,82 Prozent auf 9,25 USD), AppLovin (-8,66 Prozent auf 594,91 USD), Micron Technology (-4,81 Prozent auf 241,11 USD), Coinbase (-4,38 Prozent auf 304,01 USD) und Lam Research (-4,32 Prozent auf 159,18 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 49.612.343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,955 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 1.200,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

