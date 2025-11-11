DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin88.876 -3,0%Euro1,1584 +0,2%Öl65,15 +1,7%Gold4.127 +0,3%
S&P 500-Kursentwicklung

Dienstagshandel in New York: S&P 500 beendet den Dienstagshandel im Plus

11.11.25 22:32 Uhr
Der S&P 500 befand sich heute im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advance Auto Parts Inc.
40,96 EUR -1,02 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
518,80 EUR -46,50 EUR -8,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Automatic Data Processing Inc.
220,00 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
263,40 EUR -13,70 EUR -4,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
50,08 EUR 2,74 EUR 5,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Lam Research Corp.
138,12 EUR -4,48 EUR -3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumen Technologies Inc Registered Shs
7,95 EUR -1,05 EUR -11,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
209,00 EUR -10,80 EUR -4,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
22,43 EUR 1,37 EUR 6,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
167,54 EUR -4,68 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robert Half
22,20 EUR -0,60 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,02 EUR -0,22 EUR -93,51%
Charts|News|Analysen
Viatris Inc Registered Shs
9,61 EUR 0,90 EUR 10,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.846,6 PKT 14,2 PKT 0,21%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 sprang im NYSE-Handel letztendlich um 0,21 Prozent auf 6.846,61 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 53,795 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,222 Prozent leichter bei 6.817,26 Punkten, nach 6.832,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.855,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.806,87 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.552,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.373,45 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Wert von 6.001,35 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,67 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Viatris (+ 10,13 Prozent auf 11,20 USD), Advance Auto Parts (+ 7,38 Prozent auf 51,06 USD), Robert Half (+ 7,04 Prozent auf 27,68 USD), Moderna (+ 6,66 Prozent auf 26,41 USD) und DexCom (+ 6,00 Prozent auf 58,13 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Lumen Technologies (-11,82 Prozent auf 9,25 USD), AppLovin (-8,66 Prozent auf 594,91 USD), Micron Technology (-4,81 Prozent auf 241,11 USD), Coinbase (-4,38 Prozent auf 304,01 USD) und Lam Research (-4,32 Prozent auf 159,18 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 49.612.343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,955 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 1.200,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Advance Auto Parts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen