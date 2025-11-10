DAX 23.995 +0,2%ESt50 5.698 +0,6%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.039 -1,8%Euro 1,1594 +0,3%Öl 64,60 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
United Parcel Service Aktie

80,50 EUR +0,51 EUR +0,64 %
STU
93,05 USD -2,93 USD -3,05 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 70,46 Mrd. EUR

KGV 18,65 Div. Rendite 5,17%
JP Morgan Chase & Co.

United Parcel Service Neutral
09:56 Uhr

09:56 Uhr
United Parcel Service Neutral
United Parcel Service Inc. (UPS)
80,50 EUR 0,51 EUR 0,64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UPS mit einem Kursziel von 97 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Nach dem Absturz einer MD-11-Frachtmaschine und einem US-Flugverbot für alle Flugzeuge dieses Typs erwartete der Logistiker ebenso wie Konkurrent Fedex keine Volumenverluste, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Beide Unternehmen rechneten aber wegen des Bedarfs von Ersatzmaschinen zu höheren Leasingraten mit höheren Kosten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

United Parcel Service Neutral

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 97,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 93,06		 Abst. Kursziel*:
4,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 93,05		 Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 105,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

09:56 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 United Parcel Service Buy UBS AG
28.10.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
