United Parcel Service Aktie
Marktkap. 70,46 Mrd. EURKGV 18,65 Div. Rendite 5,17%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UPS mit einem Kursziel von 97 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Nach dem Absturz einer MD-11-Frachtmaschine und einem US-Flugverbot für alle Flugzeuge dieses Typs erwartete der Logistiker ebenso wie Konkurrent Fedex keine Volumenverluste, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Beide Unternehmen rechneten aber wegen des Bedarfs von Ersatzmaschinen zu höheren Leasingraten mit höheren Kosten./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST
Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 97,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 93,06
|Abst. Kursziel*:
4,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 93,05
|Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
|
Analyst Name:
Brian Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 105,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|09:56
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
