United Parcel Service Neutral

09:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UPS mit einem Kursziel von 97 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Nach dem Absturz einer MD-11-Frachtmaschine und einem US-Flugverbot für alle Flugzeuge dieses Typs erwartete der Logistiker ebenso wie Konkurrent Fedex keine Volumenverluste, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Beide Unternehmen rechneten aber wegen des Bedarfs von Ersatzmaschinen zu höheren Leasingraten mit höheren Kosten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST

