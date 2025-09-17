DAX23.653 +1,3%ESt505.453 +1,6%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1823 ±0,0%Öl68,16 +0,4%Gold3.667 +0,2%
So entwickelt sich freenet

freenet Aktie News: freenet verliert am Donnerstagmittag

18.09.25 12:07 Uhr
freenet Aktie News: freenet verliert am Donnerstagmittag

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 27,38 EUR nach.

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 27,38 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,38 EUR aus. Mit einem Wert von 27,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 34.449 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,18 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 26,00 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 5,04 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,85 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,79 EUR.

Am 06.08.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

