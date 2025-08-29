DAX23.624 +1,1%ESt505.448 +1,5%Top 10 Crypto16,36 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.088 +0,6%Euro1,1821 ±0,0%Öl68,28 +0,5%Gold3.667 +0,2%
OTS: UmweltBank AG / UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre ...

18.09.25 14:09 Uhr
UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre

Kapitalausstattung und schafft erweiterten Finanzierungsspielraum für

die ökologische Transformation

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat im Rahmen der am 26. August 2025

beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem

Kapital insgesamt 5.165.754 neue Inhaberstückaktien platziert. Das entspricht

einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 14 %. Die Barkapitalerhöhung ist damit

abgeschlossen. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank

als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie von der M.M.Warburg & CO

(AG & Co.) KGaA als Joint Bookrunner begleitet.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist es zudem gelungen, auch eine Reihe neuer

institutioneller Investoren zu gewinnen und damit den Aktionärskreis gezielt zu

erweitern.

Der UmweltBank fließt insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 20.663.016

Euro zu. Die zufließenden Mittel dienen zur Stärkung der Kapitalausstattung der

UmweltBank AG und werden gemäß ihrer Wachstumsstrategie zur Ausweitung des

Kreditgeschäfts verwendet. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer neuen

Investoren und danken gleichzeitig unseren langjährigen Aktionären für Ihre

Unterstützung. Dieses Vertrauen ist für uns Ansporn und Verpflichtung, unsere

Strategie entschlossen weiter umzusetzen", so Vorstandssprecher Dietmar von

Blücher. "Mit der Kapitalerhöhung gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere

Mission - die konsequente Förderung nachhaltiger Projekte - weiter

voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als Partner bei der Transformation hin

zu einer ökologischeren Wirtschaft einzubinden."

Pressekontakt:

Dr. Florian Wedlich

Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations

UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de

Internet: http://www.umweltbank.de

Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6120514

OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808

