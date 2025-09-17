freenet Aktie News: freenet reagiert am Mittag positiv

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 27,60 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 27,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 27,66 EUR. Bei 27,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 38.721 freenet-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 36,09 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 5,80 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,79 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,43 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

Ceconomy-Aktie in Grün: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme der Offerte von JD.com

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen