DAX23.656 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,32 -1,4%Dow46.196 +0,1%Nas22.573 +0,5%Bitcoin99.002 -0,4%Euro1,1761 -0,2%Öl66,98 -0,8%Gold3.664 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Continental 543900 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen in Grün -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
GESCO: Perspektiven weiter intakt GESCO: Perspektiven weiter intakt
Rekordabflüsse bei Bitcoin: Droht dem Kryptomarkt jetzt die große Knappheit? Rekordabflüsse bei Bitcoin: Droht dem Kryptomarkt jetzt die große Knappheit?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. bis Montag, 22. September (vorläufige Fassung)

19.09.25 15:10 Uhr

S A M S T A G, 20. September

- BE/Informeller Ecofin

M O N T A G, 22. September

===

*** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für

Wer­bung

Bankkredite (LPR)

*** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bundesverkehrsminister Schnieder stellt

Eckpunkte für Reform der Bahn vor

10:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über Squeeze-Out

durch Zalando

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August

*** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ,

EZB und Suerf

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September

Wer­bung

PROGNOSE: -15,0

zuvor: -15,5

16:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, bei Brookings Institution

Diskussion

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Ein starker Euro für die

Souveränität Europas"

18:00 US/Economic Club of New York Event mit neuem Gouverneur der

Federal Reserve, Miran

18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed

Wer­bung

18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei Event der Howard County

Chamber of Commerce

20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Veranstaltung zu

"Supervisors on supervision - culture in the financial sector"

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 09:11 ET (13:11 GMT)