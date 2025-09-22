TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. bis Montag, 22. September (vorläufige Fassung)

S A M S T A G, 20. September

- BE/Informeller Ecofin

M O N T A G, 22. September

===

*** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für

Bankkredite (LPR)

*** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bundesverkehrsminister Schnieder stellt

Eckpunkte für Reform der Bahn vor

10:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über Squeeze-Out

durch Zalando

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August

*** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ,

EZB und Suerf

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September

PROGNOSE: -15,0

zuvor: -15,5

16:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, bei Brookings Institution

Diskussion

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Ein starker Euro für die

Souveränität Europas"

18:00 US/Economic Club of New York Event mit neuem Gouverneur der

Federal Reserve, Miran

18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed

18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei Event der Howard County

Chamber of Commerce

20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Veranstaltung zu

"Supervisors on supervision - culture in the financial sector"

===

