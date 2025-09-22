TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. bis Montag, 22. September (vorläufige Fassung)
S A M S T A G, 20. September
- BE/Informeller Ecofin
M O N T A G, 22. September
*** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für
Bankkredite (LPR)
*** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bundesverkehrsminister Schnieder stellt
Eckpunkte für Reform der Bahn vor
10:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über Squeeze-Out
durch Zalando
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August
*** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ,
EZB und Suerf
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September
PROGNOSE: -15,0
zuvor: -15,5
16:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, bei Brookings Institution
Diskussion
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Ein starker Euro für die
Souveränität Europas"
18:00 US/Economic Club of New York Event mit neuem Gouverneur der
Federal Reserve, Miran
18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed
18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei Event der Howard County
Chamber of Commerce
20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Veranstaltung zu
"Supervisors on supervision - culture in the financial sector"
