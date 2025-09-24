TAGESVORSCHAU: Termine am 23. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. September 2025

^

Wer­bung Wer­bung

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 ESP: Iberdrola, Kapitalmarkttag

12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25

15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25

13:00 USA: Hypothekenanträge

Wer­bung Wer­bung

16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)

DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)

Wer­bung Wer­bung

LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi