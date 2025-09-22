freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die freenet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,22 EUR.

Mit einem Wert von 27,22 EUR bewegte sich die freenet-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 27,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 27,18 EUR. Bei 27,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.024 freenet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 37,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 4,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,79 EUR für die freenet-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

