DAX23.498 -0,7%ESt505.437 -0,5%Top 10 Crypto15,33 -1,9%Dow46.008 -0,3%Nas22.310 -0,8%Bitcoin94.973 -1,6%Euro1,1686 -0,5%Öl68,60 -0,7%Gold3.727 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trendwende noch nicht in Sicht Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trendwende noch nicht in Sicht
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
FTSE 100 aktuell

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verbucht Abschläge

25.09.25 15:57 Uhr
Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verbucht Abschläge | finanzen.net

Der FTSE 100 verzeichnet derzeit Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ashtead plc
58,00 EUR -1,50 EUR -2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Barratt Developments PLC
4,22 EUR -0,00 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAT PLC (British American Tobacco)
45,10 EUR 0,40 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beazley PLC
10,20 EUR 0,75 EUR 7,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ConvaTec PLC
2,56 EUR -0,06 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
11,88 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intermediate Capital Group PLC
25,60 EUR -0,60 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD Sports Fashion PLC Registered Shs
1,00 EUR -0,01 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lloyds Banking Group
0,96 EUR 0,01 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Phoenix Group Holdings
7,27 EUR -0,40 EUR -5,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
56,31 EUR 1,74 EUR 3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Standard Chartered plc
16,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vodafone Group PLC
0,97 EUR 0,01 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WPP 2012 PLC
4,04 EUR -0,04 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
9.231,7 PKT -18,7 PKT -0,20%
Charts|News|Analysen

Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 9.221,77 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,678 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9.250,43 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 9.250,43 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9.251,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9.203,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,055 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 9.321,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8.718,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2024, stand der FTSE 100 bei 8.268,70 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,64 Prozent zu. Bei 9.357,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7.544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Beazley (+ 2,77 Prozent auf 8,72 GBP), Rio Tinto (+ 2,50 Prozent auf 48,67 GBP), BAT (+ 1,39 Prozent auf 39,49 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,23 Prozent auf 0,89 GBP) und Vodafone Group (+ 1,21 Prozent auf 0,85 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Phoenix Group (-5,69 Prozent auf 6,21 GBP), ConvaTec (-4,27 Prozent auf 2,24 GBP), Ashtead (-3,17 Prozent auf 49,42 GBP), Intermediate Capital Group (-2,67 Prozent auf 21,86 GBP) und Standard Chartered (-2,27 Prozent auf 14,20 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 25.828.160 Aktien gehandelt. Mit 205,265 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,07 Prozent bei der WPP 2012-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ashtead

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ashtead

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rio Tinto plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rio Tinto plc

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Rio Tinto HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.2025Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
08.08.2025Rio Tinto KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rio Tinto KaufenDZ BANK
31.07.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Rio Tinto BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Rio Tinto HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.2025Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
04.08.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen