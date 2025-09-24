Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verbucht Abschläge
Der FTSE 100 verzeichnet derzeit Verluste.
Werte in diesem Artikel
Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 9.221,77 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,678 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9.250,43 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 9.250,43 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9.251,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9.203,17 Punkten lag.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,055 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 9.321,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8.718,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2024, stand der FTSE 100 bei 8.268,70 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,64 Prozent zu. Bei 9.357,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7.544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Beazley (+ 2,77 Prozent auf 8,72 GBP), Rio Tinto (+ 2,50 Prozent auf 48,67 GBP), BAT (+ 1,39 Prozent auf 39,49 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,23 Prozent auf 0,89 GBP) und Vodafone Group (+ 1,21 Prozent auf 0,85 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Phoenix Group (-5,69 Prozent auf 6,21 GBP), ConvaTec (-4,27 Prozent auf 2,24 GBP), Ashtead (-3,17 Prozent auf 49,42 GBP), Intermediate Capital Group (-2,67 Prozent auf 21,86 GBP) und Standard Chartered (-2,27 Prozent auf 14,20 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 25.828.160 Aktien gehandelt. Mit 205,265 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder
Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,07 Prozent bei der WPP 2012-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com
Analysen zu Rio Tinto plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.2025
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.2025
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|04.08.2025
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
