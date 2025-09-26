freenet Aktie News: freenet tendiert am Montagvormittag nordwärts
Die Aktie von freenet zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 27,36 EUR.
Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,36 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 27,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.026 freenet-Aktien den Besitzer.
Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 37,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,97 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,79 EUR für die freenet-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR umgesetzt.
In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
