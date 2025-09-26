DAX23.734 ±-0,0%ESt505.511 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.249 ±0,0%Nas22.672 +0,8%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1734 +0,4%Öl68,13 -2,3%Gold3.827 +1,7%
Kurs der freenet

freenet Aktie News: freenet am Montagnachmittag mit Abschlägen

29.09.25 16:11 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 27,26 EUR abwärts.

Aktien
freenet AG
27,26 EUR 0,14 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 27,26 EUR. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,18 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.566 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 37,78 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,79 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

