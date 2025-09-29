DAX23.754 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.806 -0,7%
Aktienentwicklung

freenet Aktie News: freenet verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

30.09.25 12:06 Uhr
freenet Aktie News: freenet verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Die Aktie von freenet zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 27,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 11:42 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,30 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,32 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 27,20 EUR. Bei 27,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 30.307 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,58 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Mit einem Kursverlust von 4,76 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,66 EUR für die freenet-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

