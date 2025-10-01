GNW-News: Jenseits aller Erwartungen: Entdecke neue Möglichkeiten mit VOOPOO und der DRAG S3 & DRAG X3
SHENZHEN, China, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOOPOO präsentiert stolz die
nächste Evolutionsstufe in Sachen Exzellenz: Die DRAG S3
(https://www.voopoo.com/drag-series/drag-s3) und die DRAG X3
(https://www.voopoo.com/drag-series/drag-x3). Beide Geräte haben ein
einheitliches CMF-Design, sind jedoch auf ganz unterschiedliche Nutzer
zugeschnitten. Die DRAG S3 liefert eine maximale Leistung von 60 Watt in
kompakter Form mit integriertem Akku und ist damit ideal für MTL-Nutzer. Das
Gegenstück, die DRAG X3, bietet eine maximale Leistung von 80 Watt und
unterstützt einen externen Akku, was ihn ideal für DTL-Enthusiasten macht.
Flexible Stromversorgungsoptionen für jeden Lebensstil
Die DRAG S3 verfügt über einen hocheffizienten integrierten 3000-mAh-Akku, der
25 % mehr Kapazität als die DRAG S2 bietet und dabei ihr kompaktes Design
beibehält. Die DRAG X3 unterstützt eine externe 18650- oder 21700-Einzelbatterie
und bietet so anpassbare Leistung für eine längere Nutzungsdauer. Ob du nun die
Flexibilität eines externen Akkus oder den Komfort eines integrierten Akkus
bevorzugst, VOOPOO hat das Richtige für dich.
Modernste kapazitive Touch-Aktivierungstechnologie
Beide Geräte verfügen über den fortschrittlichen kapazitiven
Entriegelungssensor. Diese hochmoderne Technologie ermöglicht eine sofortige
Entriegelung durch einfache Berührung mit dem Finger und verriegelt sich
automatisch beim Loslassen, wodurch die Sicherheit erhöht und eine
versehentliche Aktivierung verhindert wird. Darüber hinaus wird auch die
herkömmliche Entsperrung per Taste unterstützt. Das flexible Design ermöglicht
es Benutzern, je nach ihren Vorlieben und der jeweiligen Situation nahtlos
zwischen den Modi zu wechseln.
PnP X-Technologie und ergonomisches Design
Die DRAG S3 und die DRAG X3 integrieren die fortschrittliche PnP X-Technologie
von VOOPOO, die mit PnP X-Pods (DTL/MTL) kompatibel ist und einen
gleichbleibenden Geschmack bei bis zu 100 ml Liquid ohne Ausbrennen des Coils
gewährleistet. Die DRAG S3 verfügt über ein kompaktes 0,96-Zoll-TFT-Display für
verbesserte Mobilität, während die DRAG X3 mit einem 1,65-Zoll-Touchscreen
ausgestattet ist. Beide Geräte kombinieren Zinklegierung und Leder für einen
strapazierfähigen, ergonomischen Griff, der für ganztägigen Komfort ausgelegt
ist.
VOOPOO feiert sein 8-jähriges Jubiläum mit einer umfassenden Markenauffrischung
und aktualisiert dabei seine Philosophie, Positionierung und visuelle Identität.
Die neueste DRAG-Serie präsentiert sich in einer Verpackung in?energetischem
Gelb", das für Leidenschaft, Vitalität und Durchbruch steht. Zu diesem Anlass
hat VOOPOO auch spezielle Aktivitäten auf seiner offiziellen Website gestartet.
Diese Erneuerung unterstreicht das Engagement von VOOPOO für Innovation und
hochwertige Erlebnisse und erweitert kontinuierlich die Grenzen von Design und
Leistung für Nutzer weltweit.
Warnung: Dieses Produkt kann mit E-Liquid-Produkten verwendet werden, die
Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.
Unternehmen: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd
Kontaktperson: Victor Liu
Email: victor@voopootech.com
Website: www.voopoo.com
Telefon: 18501548754
Stadt: Shenzhen
Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7c52303-a0ad-48c2-8225-
e8065d02d1f1
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25a00ec7-f4b1-4727-bf19-
1c8988502e55
