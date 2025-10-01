GNW-News: Jenseits aller Erwartungen: Entdecke neue Möglichkeiten mit VOOPOO und der DRAG S3 & DRAG X3

^SHENZHEN, China, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOOPOO präsentiert stolz die

nächste Evolutionsstufe in Sachen Exzellenz: Die DRAG S3

(https://www.voopoo.com/drag-series/drag-s3) und die DRAG X3

(https://www.voopoo.com/drag-series/drag-x3). Beide Geräte haben ein

einheitliches CMF-Design, sind jedoch auf ganz unterschiedliche Nutzer

zugeschnitten. Die DRAG S3 liefert eine maximale Leistung von 60 Watt in

kompakter Form mit integriertem Akku und ist damit ideal für MTL-Nutzer. Das

Gegenstück, die DRAG X3, bietet eine maximale Leistung von 80 Watt und

unterstützt einen externen Akku, was ihn ideal für DTL-Enthusiasten macht.

Flexible Stromversorgungsoptionen für jeden Lebensstil

Die DRAG S3 verfügt über einen hocheffizienten integrierten 3000-mAh-Akku, der

25 % mehr Kapazität als die DRAG S2 bietet und dabei ihr kompaktes Design

beibehält. Die DRAG X3 unterstützt eine externe 18650- oder 21700-Einzelbatterie

und bietet so anpassbare Leistung für eine längere Nutzungsdauer. Ob du nun die

Flexibilität eines externen Akkus oder den Komfort eines integrierten Akkus

bevorzugst, VOOPOO hat das Richtige für dich.

Modernste kapazitive Touch-Aktivierungstechnologie

Beide Geräte verfügen über den fortschrittlichen kapazitiven

Entriegelungssensor. Diese hochmoderne Technologie ermöglicht eine sofortige

Entriegelung durch einfache Berührung mit dem Finger und verriegelt sich

automatisch beim Loslassen, wodurch die Sicherheit erhöht und eine

versehentliche Aktivierung verhindert wird. Darüber hinaus wird auch die

herkömmliche Entsperrung per Taste unterstützt. Das flexible Design ermöglicht

es Benutzern, je nach ihren Vorlieben und der jeweiligen Situation nahtlos

zwischen den Modi zu wechseln.

PnP X-Technologie und ergonomisches Design

Die DRAG S3 und die DRAG X3 integrieren die fortschrittliche PnP X-Technologie

von VOOPOO, die mit PnP X-Pods (DTL/MTL) kompatibel ist und einen

gleichbleibenden Geschmack bei bis zu 100 ml Liquid ohne Ausbrennen des Coils

gewährleistet. Die DRAG S3 verfügt über ein kompaktes 0,96-Zoll-TFT-Display für

verbesserte Mobilität, während die DRAG X3 mit einem 1,65-Zoll-Touchscreen

ausgestattet ist. Beide Geräte kombinieren Zinklegierung und Leder für einen

strapazierfähigen, ergonomischen Griff, der für ganztägigen Komfort ausgelegt

ist.

VOOPOO feiert sein 8-jähriges Jubiläum mit einer umfassenden Markenauffrischung

und aktualisiert dabei seine Philosophie, Positionierung und visuelle Identität.

Die neueste DRAG-Serie präsentiert sich in einer Verpackung in?energetischem

Gelb", das für Leidenschaft, Vitalität und Durchbruch steht. Zu diesem Anlass

hat VOOPOO auch spezielle Aktivitäten auf seiner offiziellen Website gestartet.

Diese Erneuerung unterstreicht das Engagement von VOOPOO für Innovation und

hochwertige Erlebnisse und erweitert kontinuierlich die Grenzen von Design und

Leistung für Nutzer weltweit.

Warnung: Dieses Produkt kann mit E-Liquid-Produkten verwendet werden, die

Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.

Â°