Aktivisten: Israel beginnt mit Stopp der Gaza-Flottille

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Kriegsmarine hat nach Darstellung von beteiligten Aktivisten mit Manövern begonnen, um die propalästinensische Gaza-Flottille in internationalen Gewässern zu stoppen. Er sei auf einem von mehr als 40 privaten Booten etwa 70 bis 80 Seemeilen vom Gazastreifen entfernt, sagte ein Aktivist auf der Plattform X. Die israelische Marine habe die Besatzungen einiger Boote aufgefordert, die Motoren abzustellen und auf weitere Anweisungen zu warten.

Der Aktivist sprach von zehn bis zwölf israelischen Schiffen. Die Gruppe von Motor- und Segelbooten war Ende August in Barcelona gestartet. Die Aktivisten wollen nach eigenen Angaben Hilfslieferungen für die Bevölkerung des von Israel und Ägypten seit Jahren abgeriegelten Gazastreifens an Land bringen und gegen Israels militärisches Vorgehen in dem Küstenstreifen protestieren./gm/DP/he