Aktienkurs aktuell

freenet Aktie News: freenet verbilligt sich am Mittwochvormittag

01.10.25 09:27 Uhr
freenet Aktie News: freenet verbilligt sich am Mittwochvormittag

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 26,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,08 EUR 0,04 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 26,96 EUR abwärts. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 26,94 EUR. Bei 27,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 15.570 Stück.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 28,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 3,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,66 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
