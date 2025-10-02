freenet Aktie News: freenet verliert am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 26,96 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 26,96 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,94 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,08 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 166.806 Stück gehandelt.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 39,32 Prozent Luft nach oben. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 3,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,60 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 608,70 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 559,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

