freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Kursplus
Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 27,22 EUR.
Die freenet-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 27,22 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 27,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.845 freenet-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 4,48 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.
freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 608,70 Mio. EUR – ein Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|30.09.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
