Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Vermögen von Tesla-CEO Musk knackt wichtige Marke -- DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neues Model Y
BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau
Profil
So bewegt sich freenet

freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Kursplus

02.10.25 12:07 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 27,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,24 EUR 0,20 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 27,22 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 27,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.845 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 4,48 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.

freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 608,70 Mio. EUR – ein Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

