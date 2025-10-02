freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Kursplus

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 27,22 EUR.

Die freenet-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 27,22 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 27,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.845 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 4,48 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.

freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 608,70 Mio. EUR – ein Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor einem Jahr eingefahren