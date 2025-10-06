freenet Aktie News: freenet am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 26,78 EUR nach oben.

Um 11:42 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 26,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 26,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,62 EUR. Bisher wurden heute 107.452 freenet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 28,70 Prozent niedriger. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.

Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 608,70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

