freenet im Blick

freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

07.10.25 16:09 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 26,54 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
26,66 EUR -0,12 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 26,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 26,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,80 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105.885 Stück gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 29,34 Prozent niedriger. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,03 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,60 EUR für die freenet-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 608,70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

