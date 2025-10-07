freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 26,54 EUR.
Um 15:49 Uhr ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 26,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 26,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,80 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105.885 Stück gehandelt.
Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 29,34 Prozent niedriger. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,03 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,60 EUR für die freenet-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 608,70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,46 EUR fest.
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
September 2025: Analysten sehen Potenzial bei freenet-Aktie
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
