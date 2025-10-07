freenet Aktie News: freenet am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 26,80 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 26,80 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 26,86 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 26,80 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.280 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 28,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,99 Prozent.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.

Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 608,70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 559,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

