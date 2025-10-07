DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.349 -0,1%Top 10 Crypto17,07 -1,9%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.274 -0,3%Euro1,1687 -0,2%Öl65,64 +0,2%Gold3.961 ±0,0%
WDH: ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026

07.10.25 06:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,06 EUR -0,07 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Schreibweise Deutsche Telekom geändert.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die TV-Sender ARD und ZDF übertragen 60 Spiele der Fußball-WM 2026, darunter im Falle der Qualifikation auch die Partien der DFB-Auswahl. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben dafür nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Sublizenzierungs-Vertrag mit der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) geschlossen, die 44 Begegnungen exklusiv für ihre Kunden zeigt./mrs/DP/zb

