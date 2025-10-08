freenet Aktie News: freenet am Mittwochmittag fester

freenet im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 26,72 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 26,72 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 26,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.356 freenet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 28,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 26,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,60 EUR aus.

freenet gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren