freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,62 EUR.

Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 26,62 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,68 EUR an. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 26,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,62 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.075 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 29,13 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 2,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,47 EUR je freenet-Aktie.

