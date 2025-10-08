DAX24.472 +0,4%Est505.632 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.037 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Kursverlauf

freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

08.10.25 09:28 Uhr
freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
26,74 EUR 0,08 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 26,62 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,68 EUR an. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 26,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,62 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.075 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 29,13 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 2,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,47 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen