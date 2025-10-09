Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis zieht am Vormittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 9,45 EUR.

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 9,45 EUR. Bei 9,45 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.598 Stellantis-Aktien.

Bei einem Wert von 13,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 45,52 Prozent Luft nach oben. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 23,16 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,169 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 9,88 EUR angegeben.

Am 03.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,59 Mrd. EUR.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,818 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

