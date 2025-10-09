Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 9,32 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,2 Prozent auf 9,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 9,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,44 EUR. Zuletzt wechselten 109.739 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 13,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 22,06 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,169 EUR je Stellantis-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,88 EUR für die Stellantis-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28,59 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Stellantis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,818 EUR je Aktie belaufen.

