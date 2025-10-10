Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 9,08 EUR abwärts.

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 9,08 EUR. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,08 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,45 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 124.510 Stück gehandelt.

Bei 13,75 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 51,43 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,26 EUR am 22.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,169 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,88 EUR.

Stellantis gewährte am 03.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 28,59 Mrd. EUR gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2025 0,818 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

