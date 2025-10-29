DAX24.155 -0,5%Est505.709 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,38 +2,5%Nas23.983 +0,7%Bitcoin96.493 -0,5%Euro1,1649 ±-0,0%Öl65,25 +1,2%Gold4.010 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Nokia 870737 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX deutlich schwächer - Bilanzsaison auf Hochtouren Warten auf US-Zinsentscheid: DAX deutlich schwächer - Bilanzsaison auf Hochtouren
D-Wave Quantum-Aktie: Extreme Kursrally trifft auf hohe Volatilität D-Wave Quantum-Aktie: Extreme Kursrally trifft auf hohe Volatilität
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

EQS-Adhoc: Binect AG: EBITDA-Prognose auf Basis des aktuellen Forecasts gesenkt, Umsatzprognose wird bestätigt

29.10.25 16:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Binect AG
1,65 EUR 0,01 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Binect AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Binect AG: EBITDA-Prognose auf Basis des aktuellen Forecasts gesenkt, Umsatzprognose wird bestätigt

29.10.2025 / 16:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Adhoc-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Weiterstadt, 29.10.2025. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat auf Basis aktueller Forecast-Zahlen die EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. War bislang davon ausgegangen worden, dass das EBITDA leicht überproportional zum Umsatz steigen wird, rechnet die Gesellschaft jetzt noch mit einem deutlich positiven EBITDA leicht unter Vorjahresniveau. Beim Umsatz wird unverändert ein Wachstum von 2,5 bis 5,0 Prozent erwartet. Bereits im Halbjahresbericht hatte der Konzern im Ausblick trotz guter Zahlen auf die hohe Unsicherheit durch den Entscheidungsstau in Mittelstand und Behörden, lange Onboarding-Zeiträume sowie wirtschaftliche Probleme von Bestandskunden hingewiesen.

Schien es zu Beginn des zweiten Halbjahres noch so, als würden die Chancen aus einer gut gefüllten Vertriebspipeline und steigenden Sendungsmengen bei größeren Kunden die Risiken überwiegen, so hat sich das Bild zuletzt gedreht. Im Sommer geschlossene größere Neuverträge befinden sich noch nicht in der geplanten produktiven Nutzung und teilweise konnten Verhandlungen mit potenziellen attraktiven Neukunden trotz kundenseitigem Commitment noch nicht abgeschlossen werden. Darüber hinaus hat sich der konjunkturell bedingte bereits kommunizierte Rückgang der Sendungsmengen bei einem größeren Bestandskunden fortgesetzt. In Summe bremsen diese Entwicklungen das starke Umsatzwachstum des ersten Halbjahres und resultieren zudem in einem Umsatz-Mix, der von der bisherigen Planung abweicht und mit geringeren Margen einhergeht.

Der aktuelle Forecast hat jetzt verdeutlicht, dass das Ziel einer leicht überproportionalen EBITDA-Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erreichen ist. Um die Profitabilität nachhaltig zu stärken, arbeitet Binect weiter an der Optimierung des eigenen Leistungsangebots. Dies beinhaltet unter anderem neue Varianten des Self-Service-Produkts, neue Customizing-Features für das Lösungsgeschäft sowie die Integration wertgenerierender digitaler Zustellungsvarianten.
 


Ende der Insiderinformation

29.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Binect AG
Brunnenweg 17
64331 Weiterstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)6151 9067-0
Fax: +49 (0)6151 9067-295
E-Mail: investoren@binect.com
Internet: www.binect.com
ISIN: DE000A3H2135
WKN: A3H213
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2220648

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Wer­bung

2220648  29.10.2025 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Binect

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Binect

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Binect AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung