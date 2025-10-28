Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer fällt am Vormittag

Gerresheimer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 29,30 EUR nach.

Die Gerresheimer-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 29,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gerresheimer-Aktie bisher bei 29,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.301 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Bei 85,25 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gerresheimer-Aktie mit einem Kursplus von 190,96 Prozent wieder erreichen. Bei 26,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gerresheimer-Aktie ist somit 11,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Gerresheimer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,040 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,096 EUR aus. Analysten bewerten die Gerresheimer-Aktie im Durchschnitt mit 39,29 EUR.

Am 14.10.2025 legte Gerresheimer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 EUR gegenüber 0,79 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 560,68 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 498,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Gerresheimer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 25.02.2027.

In der Gerresheimer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

