Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer fällt am Vormittag

28.10.25 09:22 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 29,30 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
29,32 EUR -0,36 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gerresheimer-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 29,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gerresheimer-Aktie bisher bei 29,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.301 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Bei 85,25 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gerresheimer-Aktie mit einem Kursplus von 190,96 Prozent wieder erreichen. Bei 26,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gerresheimer-Aktie ist somit 11,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Gerresheimer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,040 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,096 EUR aus. Analysten bewerten die Gerresheimer-Aktie im Durchschnitt mit 39,29 EUR.

Am 14.10.2025 legte Gerresheimer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 EUR gegenüber 0,79 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 560,68 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 498,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Gerresheimer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 25.02.2027.

In der Gerresheimer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer-Aktie aber erholt: Untersuchung zu Konzernabschluss 2024 - Umsatz wohl falsch verbucht

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gerresheimer-Investment von vor 3 Jahren verloren

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
08:01Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

