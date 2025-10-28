Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer fällt am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 29,30 EUR nach.
Die Gerresheimer-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 29,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gerresheimer-Aktie bisher bei 29,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.301 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.
Bei 85,25 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gerresheimer-Aktie mit einem Kursplus von 190,96 Prozent wieder erreichen. Bei 26,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gerresheimer-Aktie ist somit 11,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Gerresheimer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,040 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,096 EUR aus. Analysten bewerten die Gerresheimer-Aktie im Durchschnitt mit 39,29 EUR.
Am 14.10.2025 legte Gerresheimer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 EUR gegenüber 0,79 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 560,68 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 498,51 Mio. EUR in den Büchern standen.
Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Gerresheimer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 25.02.2027.
In der Gerresheimer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.2025
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.2025
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.2025
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
