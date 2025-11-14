DAX 23.908 +0,1%ESt50 5.688 -0,1%MSCI World 4.340 -0,1%Top 10 Crypto 12,93 +2,4%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.293 +1,2%Euro 1,1601 -0,2%Öl 63,93 -0,6%Gold 4.076 -0,1%
voestalpine Aktie

34,66 EUR +0,56 EUR +1,64 %
STU
31,91 CHF +0,39 CHF +1,23 %
BRX
Marktkap. 5,9 Mrd. EUR

KGV 25,13 Div. Rendite 2,67%
WKN 897200

ISIN AT0000937503

Symbol VLPNF

UBS AG

voestalpine Buy

08:51 Uhr
voestalpine Buy
voestalpine AG
34,66 EUR 0,56 EUR 1,64%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Voestalpine von 26 auf 43 Euro angehoben und die Aktien des Stahlkonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones reagierte mit seiner Kaufempfehlung vom Montag auf strukturellen Rückenwind in der Eurozone. Die Österreicher seien nahezu ein "EU pure play" und würden damit besonders deutlich von der angekündigten Senkung der Importquoten für Stahl profitieren. Zudem rechnet Jones im Bereich Bahninfrastruktur-Geschäft Railway Systems mit im Schnitt 6 Prozent Wachstum in den kommenden fünf Jahren./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: voestalpine Buy

Unternehmen:
voestalpine AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,44 €		 Abst. Kursziel*:
24,85%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,06%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu voestalpine AG

08:51 voestalpine Buy UBS AG
16.02.23 voestalpine Overweight Barclays Capital
20.01.23 voestalpine Buy Deutsche Bank AG
25.10.22 voestalpine Neutral UBS AG
12.10.22 voestalpine Sell Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu voestalpine AG

