voestalpine Aktie
Marktkap. 5,9 Mrd. EURKGV 25,13 Div. Rendite 2,67%
WKN 897200
ISIN AT0000937503
Symbol VLPNF
voestalpine Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Voestalpine von 26 auf 43 Euro angehoben und die Aktien des Stahlkonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones reagierte mit seiner Kaufempfehlung vom Montag auf strukturellen Rückenwind in der Eurozone. Die Österreicher seien nahezu ein "EU pure play" und würden damit besonders deutlich von der angekündigten Senkung der Importquoten für Stahl profitieren. Zudem rechnet Jones im Bereich Bahninfrastruktur-Geschäft Railway Systems mit im Schnitt 6 Prozent Wachstum in den kommenden fünf Jahren./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: voestalpine AG
Zusammenfassung: voestalpine Buy
|Unternehmen:
voestalpine AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,44 €
|Abst. Kursziel*:
24,85%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
34,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,06%
|
Analyst Name:
Andrew Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu voestalpine AG
|08:51
|voestalpine Buy
|UBS AG
|16.02.23
|voestalpine Overweight
|Barclays Capital
|20.01.23
|voestalpine Buy
|Deutsche Bank AG
|25.10.22
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|12.10.22
|voestalpine Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|voestalpine Buy
|UBS AG
|16.02.23
|voestalpine Overweight
|Barclays Capital
|20.01.23
|voestalpine Buy
|Deutsche Bank AG
|25.10.22
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|12.10.22
|voestalpine Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|voestalpine Buy
|UBS AG
|16.02.23
|voestalpine Overweight
|Barclays Capital
|20.01.23
|voestalpine Buy
|Deutsche Bank AG
|08.06.22
|voestalpine Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.02.22
|voestalpine Outperform
|Credit Suisse Group
|12.10.22
|voestalpine Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.22
|voestalpine Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.22
|voestalpine Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.22
|voestalpine Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.22
|voestalpine Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.22
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|01.06.22
|voestalpine Equal Weight
|Barclays Capital
|30.05.22
|voestalpine Equal-weight
|Morgan Stanley
|24.01.22
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|10.01.22
|voestalpine Hold
|Deutsche Bank AG