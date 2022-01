FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Voestalpine in einem Ausblick auf die Zahlen zum vierten Quartal des Stahlherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analyst Bastian Synagowitz rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem schwächeren dritten Geschäftsquartal. Es dürfte von höheren Kosten aufgrund der Energiepreise und des (geplanten) Werksausfalls in Texas sowie einer fortgesetzt schwachen Nachfrage in der Automobilindustrie geprägt gewesen sein./ck/mis