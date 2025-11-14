DAX 23.919 +0,2%ESt50 5.694 +0,0%MSCI World 4.341 -0,1%Top 10 Crypto 12,93 +2,4%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.293 +1,2%Euro 1,1604 -0,2%Öl 63,98 -0,5%Gold 4.076 -0,1%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

62,14 EUR +0,68 EUR +1,11 %
STU
56,20 CHF -0,22 CHF -0,39 %
SWX
Marktkap. 111,45 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

09:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
62,14 EUR 0,68 EUR 1,11%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 55 auf 54 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe vor allem mit Blick auf den Verkauf des Robotik-Geschäfts, aber auch unter Berücksichtigung von Währungsentwicklungen und der neuen Ziele des Industriekonzerns seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Sebastian Kuenne in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Seine um den Robotik-Verkauf bereinigten Erwartungen lägen ein wenig unter den Konsensschätzungen. Auf dem in Kürze anstehenden Kapitalmarkttag dürfte ABB das mittelfristige Margenziel anheben. Die Konsensschätzung für 2028 liege aber schon knapp unter dem oberen Ende der von ihm erwarten Zielspanne./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 18:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
54,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
56,32 CHF		 Abst. Kursziel*:
-4,12%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
56,20 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,91%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

09:31 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
07.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
21.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

