ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 111,45 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 55 auf 54 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe vor allem mit Blick auf den Verkauf des Robotik-Geschäfts, aber auch unter Berücksichtigung von Währungsentwicklungen und der neuen Ziele des Industriekonzerns seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Sebastian Kuenne in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Seine um den Robotik-Verkauf bereinigten Erwartungen lägen ein wenig unter den Konsensschätzungen. Auf dem in Kürze anstehenden Kapitalmarkttag dürfte ABB das mittelfristige Margenziel anheben. Die Konsensschätzung für 2028 liege aber schon knapp unter dem oberen Ende der von ihm erwarten Zielspanne./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 18:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
