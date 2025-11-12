DAX 23.786 -0,4%ESt50 5.665 -0,5%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,95 +2,6%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.396 +1,3%Euro 1,1605 -0,2%Öl 64,34 +0,1%Gold 4.081 +0,0%
International Consolidated Airlines Aktie

Marktkap. 20,13 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
International Consolidated Airlines Buy

International Consolidated Airlines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 475 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fluggesellschaft profitiere zum einen von der anhaltend starken Nachfrage nach Premium-Sitzplätzen und dem geringen Angebot in bestimmten Langstreckenmärkten, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zum anderen hob der Experte die positiven Auswirkungen des Transformationsprogramms hervor./la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,39 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

10:56 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
10.11.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 bewegt letztendlich im Plus
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Börse London: FTSE 100 fällt am Mittwochmittag zurück
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags in der Gewinnzone
dpa-afx IAG-Titel gefragt: JPMorgan bleibt bei Kaufempfehlung für IAG-Aktie - Aktienrückkäufe erwartet
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen
Financial Times M&S puts BA boss on its board after chair’s swipe at airline
Zacks Are Transportation Stocks Lagging International Consolidated Airlines Group (ICAGY) This Year?
Zacks BA Stock Underperforms Industry YTD: What Should You Do Now?
BBC Heathrow should be expanded without moving M25, says BA boss
BBC Heathrow should be expanded without moving M25, says BA boss
Business Times British Airways-owner IAG third-quarter profit inline with expectations
Financial Times IAG says US market improving after summer air travel slowdown
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
