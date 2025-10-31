GBC

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Konzernumsatz auf 13,15 Mio. Euro mehr als verdoppelt, während das EBITDA sprunghaft auf 1,31 Mio. Euro (HJ 2024: 0,16 Mio. Euro) gestiegen ist. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten sei das Management auch für den weiteren Geschäftsverlauf im Jahr 2025 positiv gestimmt. So habe die Gesellschaft Ende Oktober erneut den bisherigen Jahresausblick angehoben. Demnach erwarte das Unternehmen nun Umsatzerlöse von 33,0 bis 35,0 Mio. Euro (zuvor: 23,0 bis 27,0 Mio. Euro) und ein EBITDA von 3,6 bis 4,0 Mio. Euro (zuvor: 2,2 bis 2,7 Mio. Euro). Die herausgegebene mittelfristige Guidance sehe ein Umsatzwachstum von 20,0 bis 25,0 Prozent und eine EBITDA-Marge von 10,0 bis 15,0 Prozent vor. Angesichts der starken Halbjahresperformance, die deutlich über den Erwartungen von GBC gelegen habe, dem äußerst positiven Ausblick und der erfolgreichen Wachstumsstrategie, hebe das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen signifikant an. Auf Basis der deutlich angehobenen Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 und der Folgejahre erhöhen die Analysten das Kursziel signifikant auf 33,50 Euro (zuvor: 15,50 Euro) und bestätigen weiterhin das Rating „Kaufen“.



