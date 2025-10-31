DAX 23.786 -0,4%ESt50 5.665 -0,5%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,95 +2,6%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.396 +1,3%Euro 1,1605 -0,2%Öl 64,34 +0,1%Gold 4.081 +0,0%
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
net digital Aktie

17,90 EUR +1,60 EUR +9,82 %
STU
Marktkap. 32,81 Mio. EUR

WKN A2BPK3

ISIN DE000A2BPK34

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Konzernumsatz auf 13,15 Mio. Euro mehr als verdoppelt, während das EBITDA sprunghaft auf 1,31 Mio. Euro (HJ 2024: 0,16 Mio. Euro) gestiegen ist. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.
Nach Aussage der Analysten sei das Management auch für den weiteren Geschäftsverlauf im Jahr 2025 positiv gestimmt. So habe die Gesellschaft Ende Oktober erneut den bisherigen Jahresausblick angehoben. Demnach erwarte das Unternehmen nun Umsatzerlöse von 33,0 bis 35,0 Mio. Euro (zuvor: 23,0 bis 27,0 Mio. Euro) und ein EBITDA von 3,6 bis 4,0 Mio. Euro (zuvor: 2,2 bis 2,7 Mio. Euro). Die herausgegebene mittelfristige Guidance sehe ein Umsatzwachstum von 20,0 bis 25,0 Prozent und eine EBITDA-Marge von 10,0 bis 15,0 Prozent vor. Angesichts der starken Halbjahresperformance, die deutlich über den Erwartungen von GBC gelegen habe, dem äußerst positiven Ausblick und der erfolgreichen Wachstumsstrategie, hebe das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen signifikant an. Auf Basis der deutlich angehobenen Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 und der Folgejahre erhöhen die Analysten das Kursziel signifikant auf 33,50 Euro (zuvor: 15,50 Euro) und bestätigen weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.11.2025, 11:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 17.11.2025 um 09:02 Uhr fertiggestellt und 17.11.2025 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c271c0cdac30e7f6e6149cf7d93d26a9
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Zusammenfassung: net digital Kaufen

Unternehmen:
net digital		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
33,50 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
17,80 €		 Abst. Kursziel*:
88,20%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
17,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,15%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu net digital

11:14 net digital Kaufen GBC
27.05.25 net digital Kaufen GBC
12.11.24 net digital Kaufen GBC
14.11.23 net digital Kaufen GBC
07.09.23 net digital Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu net digital

StockXperts net digital: Prognosen angehoben net digital: Prognosen angehoben
Aktien-Global net digital: Prognosen angehoben
EQS Group EQS-News: net digital AG: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Mobile Business Engine GmbH zu
EQS Group EQS-Adhoc: net digital AG erhöht Jahresprognose für Umsatz und EBITDA 2025 erneut
StockXperts net digital: Kursvervielfachung in drei Monaten
EQS Group EQS-News: net digital AG schließt strategische Partnerschaft mit VisualOn für effizientes Video-Streaming
EQS Group EQS-News: Korrektur der Meldung vom 22.08.2024 / 14:55 Uhr der net digital AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten einstimmig zu – Wachstumsstrategie mit ersten Erfolgen
EQS Group EQS-News: net digital AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten einstimmig zu – Wachstumsstrategie mit ersten Erfolgen
EQS Group EQS-Adhoc: net digital AG: Vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 sowie erneute Anhebung der Prognose für Umsatz und EBITDA im Geschäftsjahr 2025
EQS Group EQS-News:   net digital AG enters strategic partnership with VisualOn for efficient video streaming
EQS Group EQS-Adhoc: net digital AG: Preliminary results for the first half of 2025 and further upward revision of the forecast for sales revenues and EBITDA in fiscal 2025
EQS Group EQS-Adhoc: net digital AG: net digital AG raises 2025 revenue and EBITDA forecast
EQS Group EQS-News: net digital AG Strengthens Strategic Position in the Payments Sector &#8211; Subsidiary Becomes a Licensed Payment Facilitator
EQS Group EQS-News: net digital AG Achieves Record Revenue in 2024 and Remains Profitable &#8211; Optimistic Outlook for 2025
