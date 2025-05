GBC

12:44 Uhr

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatzanstieg um über 12 Prozent auf 11,0 Mio. Euro erzielt und dabei von der Erweiterung des Netzwerks an Schlüsselpartnern für das Payment-Geschäft sowie von dem starken Wachstum bei Mobilfunk und Festnetzdiensten profitiert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten sei beim Ergebnis durch verstärkte Wachstumsinvestitionen in Marketing und Vertrieb sowie in den (technischen) Ausbau der Plattformen lediglich eine stabile Entwicklung verzeichnet worden. So bewege sich das EBITDA mit rund 0,20 Mio. Euro (GJ 2023: 0,23 Mio. Euro) nahezu auf Vorjahresniveau. Zudem habe sich laut Unternehmensangaben auch die erhöhte Investition in das KI- und Carrier-Business ergebnismindernd ausgewirkt. Parallel zur Bekanntgabe der vorläufigen Geschäftszahlen habe das net digital-Management einen konkreten Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr herausgegeben. Demnach erwarte die Technologiegesellschaft eine Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses und stelle einen erneuten deutlichen Umsatzanstieg auf 14,0 bis 15,50 Mio. Euro in Aussicht. Das EBITDA solle auf 0,70 bis 1,0 Mio. Euro zulegen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel deutlich auf 15,50 Euro (zuvor: 13,30 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.05.2025, 12:40 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 27.05.2025 um 10:53 Uhr fertiggestellt und 27.05.2025 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

